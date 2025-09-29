9月18日、茨城県つくば市で突風によりプレハブの建物が倒壊した事故。この原因とみられる突風について、気象庁は「竜巻」だと認定しました。今月18日、茨城県つくば市では突風が発生し、花室から上広岡にかけてプレハブの建物1棟が倒壊したほか、屋根瓦が飛んだり、コンテナが横転したりする被害が相次ぎました。これについて気象庁は現地調査などをした結果、突風を「竜巻」と認定しました。調査の結果、▼突風発生時に移動する渦