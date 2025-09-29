水上恒司が主演、八木莉可子らが共演する映画『WIND BREAKER／ウィンドブレーカー』より、作品を象徴する沖縄の街の風景を、圧巻の美術で再構築した様子をビフォー・アフター形式で捉えた特別映像が解禁された。【動画】原作おなじみの街並みが現実に！『WIND BREAKER』コンセプトアート特別映像本作は、累計発行部数1000万部を突破した不良漫画を実写映画化。監督は『ブルーピリオド』『サヨナラまでの30分』など、新たな青