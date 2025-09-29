Bリーグ開幕10周年バスケットボールのBリーグは29日、開幕10周年の感謝を込めた100種類の異なるメッセージ広告を150か所へ掲出することを発表した。渋谷センター街、全国41都道府県、さらには米ニューヨークのタイムズスクエアにも展開。ファンや選手はもちろんのこと、広瀬すずやお笑いコンビ「ハライチ」の澤部佑など、バスケ文化を広めた芸能関係者などにも「ありがとう」を贈るものだという。2015年に発足し、今季10周年を