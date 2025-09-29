ドジャースのワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）の相手が、５年ぶりにポストシーズンへ返り咲いたレッズに決まった。ナ・リーグ中地区のレッズは２８日（日本時間２９日）、ブルワーズに敗れたものの同率でワイルドカード３位を争ったメッツもマーリンズに完封負け。直接対決の成績で上回り、最後の切符を手にした。テリー・フランコーナ監督（６５）がＷＣＳで対戦相手となるドジャースを念頭に置きつつ選手たちを前にゲキを