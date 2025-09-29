香りとうま味が濃厚な抹茶にファンが多い人気店初の旗艦店八十八良葉舎は「お茶を通じて、心豊かな時間を提供する」という理念のもと、抹茶の新しい可能性を追求する日本茶の専門店。厳選された産地の抹茶のなかから、特に優れた品種と等級のものを使用。石臼挽きで豊かな香りと深みのあるうま味を最大限まで引き出した逸品を堪能できるのです。2019年に車折神社近くにオープンした1号店は、濃厚な抹茶ラテが抹茶ファンの間で話題