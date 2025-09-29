日本ゴルフツアー機構（ＪＧＴＯ）は２９日、都内での理事会後に取材に応じ、国内メジャー大会のＢＭＷ日本ツアー選手権森ビル杯のテレビ中継から、ＮＨＫが撤退することを明らかにした。２０００年の第１回大会からＮＨＫが中継してきたが、今年６月の放送が最後となった。倉本昌弘副会長は「経費節減等でできないと報告があった。違う局に変わる」と語った。長時間の中継を念頭に数社と話し合ってきた。「地上波ではなくＢ