愛知県西尾市で、救急車が出動先を間違えるミス。今年5月にも同様の事案があったばかりでした。西尾市消防本部によりますと、9月26日、市内に住む90代の女性の家族から、女性が頭痛とめまいを訴えていると通報がありました。しかし、消防本部が救急車に指示した行き先が300メートルほど離れた別の住宅で、正しい住所への到着がおよそ11分遅れたということです。女性は現在入院中ですが、医師の話では遅延による影響