◆パ・リーグオリックス―楽天（２９日・京セラＤ大阪）【楽天】１（左）中島、２（三）村林、３（二）黒川、４（指）ボイト、５（一）浅村、６（遊）宗山、７（中）吉野、８（右）吉納、９（捕）太田、▽投＝ハワード【オリックス】１（中）広岡、２（二）太田、３（遊）紅林、４（左）中川、５（一）頓宮、６（指）若月、７（右）来田、８（三）大里、９（捕）福永、▽投＝九里