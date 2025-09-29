日本テレビ系「ズームイン！朝！」の「ワンポイント英会話」で知られる語学講師のアントン・ウィッキーさん（８９）が２９日、都内で「ＴＯＥＩＣの日（１０月１９日）」に向けて実施する特別企画「ＲＥＳＴＡＲＴｗｉｔｈＴＯＥＩＣＴｅｓｔｓ」で英会話レッスンを行った。現役の英会話講師として、現在も週７回レッスンを行っているウィッキーさんはこの日、４人の生徒と１時間の特別レッスンに参加。「すごい満足感。