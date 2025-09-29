コクヨは、2005年に発売を開始したテープのり「ドットライナー」シリーズの20周年を記念して、寿司をモチーフとした「テープのり＜ドットライナーフリック＞（寿司）」計5種（4種＋シークレット1種）を、2025年10月10日（金）から発売します。実売価格は440円（税込）。 「テープのり＜ドットライナーフリック＞（寿司）」 なお、10月10日は「ドッ（10）ト（10）」と「点（ten）」の語呂合わせから「ドットライナーの日」と