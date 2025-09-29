◆パ・リーグ西武―ロッテ（２９日・ベルーナドーム）【ロッテ】１（左）西川、２（指）寺地、３（中）高部、４（一）上田、５（右）山口、６（三）安田、７（捕）佐藤、８（二）宮崎、９（遊）小川、▽投＝石川柊【西武】１（中）西川、２（遊）滝沢、３（左）渡部聖、４（一）ネビン、５（二）山村、６（三）平沼、７（指）セデーニョ、８（捕）古賀悠、９（右）長谷川、▽投＝渡辺