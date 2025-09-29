【モデルプレス＝2025/09/29】俳優の染谷将太が28日、フジテレビ系バラエティー番組『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週日曜よる12時55分〜）に出演。家庭での生活について語る場面があった。【写真】染谷将太＆菊地凛子夫妻「ベルリン国際映画祭」で密着◆染谷将太、妻・菊地凛子との家庭での会話は女優の菊地凛子と2015年に結婚し、2人の子どもがいる染谷。この日、占い師のゲッターズ飯田から「人に助けをあまり求めない