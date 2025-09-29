◆第７８回秋季全道高校野球大会札幌地区予選▽Ｅブロック代表決定戦北海１０―０恵庭北＝６回コールド＝（２９日・札幌モエレ沼公園野球場）今夏の甲子園に南北海道代表として出場した北海が１３安打１０得点で恵庭北に勝利し、今季道内公式戦無敗の１６連勝。１番・小野寺泰星右翼手（１年）が３安打２打点で打線をけん引し、６年連続４５度目の全道大会出場を決めた。相手の技巧派右腕に対し、２回まで無得点。重苦しい