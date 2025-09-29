２９日、西昌衛星発射センターから打ち上げられる運搬ロケット「長征２号Ｄ」。（西昌＝新華社配信／楊熙）【新華社西昌9月29日】中国は29日午前11時（日本時間同午後0時）、「試験30号」衛星の1、2号機を搭載した運搬ロケット「長征2号D」を四川省の西昌衛星発射センターから打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。「試験30号」衛星の1、2号機は、主に地上観測の技術試験の検証に用いられる。長征シ