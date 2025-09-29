ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53歳）が、9月29日に放送されたスポーツ番組「おはようロバーツ」（ABEMA）に出演。ポストシーズンの“理想の先発ローテーション”について、3人の名前を挙げた。今回、ドジャースが13年連続となるポストシーズン進出を決定した直後、ロバーツ監督の自宅でインタビューを実施。10月1日（日本時間）から幕を開けるポストシーズンの先発構成について聞かれたロバーツ監督は、「理想のローテーショ