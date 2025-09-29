銀行を改装した重厚感たっぷりな商業施設地下鉄四条駅から徒歩6分ほどにあるモダン大正建築が、今回ご紹介する建物です。「旧山口銀行京都支店」として、大正5年（1916）に建てられました。のちに「旧北國銀行」となり、銀行の役目を終え現在の「DEAN & DELUCA」の京都店に生まれ変わりました。設計は、東京駅や日本銀行本店を手がけたことで知られる辰野金吾を中心とした、辰野片岡建築事務所によるもの。「辰野式」と呼ばれ