李在明（イ・ジェミョン）大統領が30日に釜山（プサン）で日本の石破茂首相と会談する。今回の石破首相の訪韓は先月23〜24日の李大統領の訪日に対する答礼訪問の性格だ魏聖洛（ウィ・ソンラク）国家安保室長は29日、韓日首脳会談と関連した懇談会を開き、「1カ月ぶりに両首脳が再び会う点で韓日間シャトル外交が復元・定着したことを意味する」と評価した。続けて「新政権発足3カ月目に相互訪問を完成し疎通と協力の好循環を強固に