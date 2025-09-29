２７日、縉雲山トンネルの建設現場。（ドローンから、重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶9月29日】中国四川省成都と重慶を結ぶ成渝（せいゆ）中線高速鉄道の縉雲山（しんうんざん）トンネルが27日、無事貫通した。鉄道工事は全線開通に向け大きく前進した。トンネルは単洞複線形式で全長5712メートル。重慶市沙坪壩区と北碚区の間に位置し、交通インフラ建設大手、中国鉄建傘下の中鉄十二局集団が施工を担っている。