テレビ大阪は、平日夕方のニュース番組『やさしいニュース』（月〜金後5：00）をきょう29日からリニューアルスタート。前田拓哉アナとウーデンジェニファー里沙アナがメインキャスターに就任した。【写真】天満橋駅にウーデンジェニファー里沙アナ＆前田拓哉アナ…広告が登場大阪にこだわり、生活や経済に根ざしたニュースをやさしく、わかりやすくお届けしている『やさしいニュース』が、コンセプトはそのままに、新しくな