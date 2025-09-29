津山市役所 津山市は、2025年10月1日から、デマンド交通と連携し、JR西日本の在来線の利用促進を図る事業をスタートします。期間は2026年3月31日まで。 津山市によると、津山市が行っているデマンド交通「のるイコつやま」を利用し、津山駅と市内の駅を因美線または姫新線で移動した場合、ＪＲの鉄道運賃を全額、市が補助するというものです。（月・片道8回もしくは往復4回が上限） 例えば、「のるイコつやま」を