〈あらすじ〉2024年、香港。自身が捕えた悪人を法廷で有罪にできなかったことに不満を覚え、警察を去ったフォク（ドニー・イェン）は、律政司（香港の法律行政を統括する官庁）の検事となった。そして、パウ検事（ケント・チェン）の指導の下、コカイン密輸事件を担当することになる。【写真】この記事の写真を見る（2枚）第1被告の青年マー・ガーキット（メイソン・フォン）は、逮捕当初、第2被告で前科のあるチャン（ロッカ