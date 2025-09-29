昨年9月29日に老衰のため90歳で亡くなった、アニメ「ドラえもん」のドラえもん役で知られた声優で俳優の大山のぶ代さんを偲ぶ会が29日、都内で開かれた。祭壇は白と紫の花で組まれた。▼主な参列者毒蝮三太夫、野村道子、山田邦子、清水マリ、十朱幸代、羽佐間道夫、野沢雅子、水田わさび（順不同、敬称略）