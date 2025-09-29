認知症の人の介護で言うことを聞いてくれないとき、介護のプロはどのように接するのか。現役介護士のたっつんさんによる『認知症の人、その本当の気持ち 意味わからん行動にも理由がある』（KADOKAWA）より、三日三晩暴れ続けた女性（81）の心を開いたエピソードを紹介する――。■認知症の人の介護は肉体的にも精神的にもつらい超高齢社会を迎えた日本において、多くの家庭がいつ直面してもおかしくない「介護」という現実。内閣