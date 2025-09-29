️犬の目を見つめ続けてはいけない理由3つ 「動物の目を見つめ続けてはいけない」とよく言いますが、それは犬も同様です。犬が可愛いからといってじっと見つめ続けてしまうと、思わしくない展開になる可能性があります。 ここでは、犬の目を見つめ続けてはいけない3つの理由を解説します。犬の視線が持つ意味についても参考にしてみてください。 1.威嚇だと捉えられてしまうため 犬は目を見つめ合う行為＝威嚇と捉えて