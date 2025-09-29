群馬県前橋市の小川晶市長の「ラブホ疑惑」が注目を集めている。作家の岩井志麻子さんは「彼女の『一線は越えていない』はやっぱり無理がある。せめて嘘つきと呼ばれない対応はすべきだったのではないか」という――。写真提供＝共同通信社前橋市議会の本会議で発言する小川晶市長＝2025年9月26日午後、前橋市 - 写真提供＝共同通信社■前橋市長の「ラブホ密会」は長引く予感政治家の性的スキャンダルは極めて稀ということはなく、