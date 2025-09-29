ぽってり丸いフォルムがキュートなアザラシさん。実は年に一度、全身の毛が生え変わる「換毛」のときには、“モフモフ”な姿を見られるのだそう……!!貴重な様子を投稿したのは、1991年にオープンした人気施設・しながわ水族館の公式YouTubeチャンネル。いつもとは違うアザラシさんの魅力が、飼育員さんによって熱く語られています。※画像は「しながわ水族館公式チャンネル-Shinagawa Aquarium-」(@shinagawaaquarium)より引用今