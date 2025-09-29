格闘技界で一世を風靡したシウバは、またもリング上で話題を呼んだ(C)Getty Images往年のレジェンドを襲った“戦慄”の状況が波紋を生んだ。物議を醸しているのは、現地時間9月27日にブラジルのサンパウロで行われた格闘技イベント「スパテン・ファイト・ナイト2」のエキシビションマッチだ。元ボクシング世界2階級制覇王者であるアセリノ・フレイタス（ブラジル）とのボクシング形式の一戦に臨んだヴァンダレイ・シウバ（ブラ