九州産交バスは、熊本空港リムジンバスなどで10月1日に運賃改定を実施する。対象路線は熊本空港リムジンバス、熊本駅〜佐土原経由〜阿蘇くまもと空港線、熊本駅直行便、阿蘇くまもと空港直行便、九州横断バス、熊本〜阿蘇山上ターミナル線、やまびこ号、たかもり号、たかちほ号。阿蘇くまもと空港と熊本駅前間の片道運賃は、現行1,000円のところ、1,200円となる。空港と市内間の往復利用者向けに、往復割引乗車券を新たに販売する