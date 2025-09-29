JALUXは9月22日、JAL SELECTIONの新商品「JAL特製『九州じゃんがら』監修 とんこつ風味噌ラーメン」(8食セット 5,400円)と「カレーハウスリオ監修 キーマカレー」(6食セット 5,184円)をJALショッピングJAL Mall店で発売した。「JAL特製『九州じゃんがら』監修 とんこつ風味噌ラーメン」(8食セット 5,400円)、「カレーハウスリオ監修 キーマカレー」(6食セット 5,184円)JAL SELECTIONは、空の旅の特別感を、暮らしの中でも感じてほ