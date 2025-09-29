ハーゲンダッツは9月30日、“濃厚系アイス”の新作として、ハーゲンダッツミニカップ 「悪魔のささやき『チョコレート』」と「天使のおさそい『ホワイトチョコレート』」を期間限定で発売する。 全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパート他で販売され、希望小売価格はどちらも351円(税込)。「悪魔のささやき」は2022年に発売されたシリーズで、圧倒的な濃厚感が特徴。今回、ホワイトチョコレートを使用した軽やか