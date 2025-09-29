映画『火喰鳥を、喰う』にて主人公の妻・夕里子役を演じる山下美月 水上恒司が主演を務める映画「火喰鳥を、喰う」が、10月3日(金)に全国ロードショーされる。「第40回横溝正史ミステリ＆ホラー大賞」の大賞を受賞した原浩の小説を実写化した本作。信州で暮らす久喜雄司(水上恒司)、夕里子(山下美月)のもとに、戦死した先祖・貞市(小野塚勇人)の日記が届く。そこには、壮絶な戦地での日々と、彼の異様なまでの"生への執念"が