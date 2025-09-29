車いすの部シングルスで優勝した小田凱人＝有明テニスの森公園男子テニスの木下グループ・ジャパン・オープン第6日は29日、東京・有明テニスの森公園で行われ、車いすの部シングルス決勝で19歳の小田凱人（東海理化）が荒井大輔（BNPパリバ）に6―0、6―0で完勝し、3連覇を達成した。健常者のダブルス準決勝は柚木武（イカイ）ロハン・ボパンナ（インド）組が第1シードのクリスチャン・ハリソン、エバン・キング組（米国）を破