まるで『鬼滅の刃』に登場する鬼たちのように……ごく普通の“いい人”が理不尽なルールに服従してしまうメカニズムがあるといいます。教育思想家・高部大問氏の著書『謎ルール: 10代から考える 「こんな社会」を生き抜く解放論』（内田樹監修）は、現代社会に氾濫する不思議なルールに「なぜ？」と問い直す一冊。本書から一部抜粋し、人々が謎ルールに服従してしまうカラクリを解説します。【調査結果】友人関係をめぐる問題、生