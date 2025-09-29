日本銀行の野口旭審議委員は２９日に札幌市で行った講演で、「政策金利調整の必要性が、これまで以上に高まりつつある」と指摘した。野口氏は政策委員の中では利上げに慎重な「ハト派」とされており、市場では、日銀が早期利上げを判断する可能性が高まったとの見方が出ている。野口氏は講演で、「我が国の金融政策は今、状況の見極めが必要な局面に差し掛かっている」と説明した。経済・物価情勢については、「上方リスクの重