29日、ソウル・明洞にあるトッポッキの屋台で行われた「海外支払いモード」の実演（画像の一部を加工しています、共同）【ソウル共同】スマートフォン決済大手PayPay（ペイペイ）は29日、海外でも決済サービスを利用できる「海外支払いモード」を初めて導入する韓国で、実演イベントを開いた。観光客が多いソウル・明洞にある店舗や軽食屋台で支払いの手軽さをPRした。正式な利用開始は30日。現地で普及している決済サービス「