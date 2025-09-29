羅冠聡氏（ゲッティ＝共同）【香港共同】シンガポール政府は29日、英国亡命中の香港の民主活動家、羅冠聡氏の入国を空港で拒否したと明らかにした。羅氏が香港警察に国家安全維持法（国安法）違反の疑いで指名手配されていることを理由に挙げた。シンガポール政府によると、羅氏は米サンフランシスコから27日にシンガポールのチャンギ国際空港に到着。羅氏は査証（ビザ）を有していたが、事情を聴いた上で入国を拒否した。羅氏