青森県教育委員会は29日、女子中学生に対する不同意性交等罪で起訴された公立中の男性教諭（26）と、酒気帯び運転をした五所川原市立金木小の鈴木信也教頭（53）、県立学校の女性職員（19）の計3人を懲戒免職処分にした。県教委などによると、起訴された男性教諭は7月5日、青森市のホテルで、以前勤務していた学校の生徒にわいせつ行為をしたとされる。酒気帯び運転の2人はいずれも警察官の取り締まりで発覚した。