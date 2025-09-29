【モデルプレス＝2025/09/29】乃木坂46の菅原咲月が27日、自身の公式ブログを更新。美しい脚が際立つコーディネートを公開した。【写真】菅原咲月、ブラックコーデで美脚披露◆乃木坂46菅原咲月、美脚際立つ黒コーデ披露菅原は「幕張、名古屋でのリアルミーグリありがとうございました」とコメントし、美しい脚が際立つ黒を基調としたスタイリングを披露。投稿では「髪の毛をまた暗くしたので、合わせてお洋服も黒でまとめてみたよ