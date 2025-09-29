米ボクシング専門メディア「ボクシングニュース24」（ウェブ版）は2025年9月27日、スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、32）の特集記事を組み、伝説になるには3階級上のライト級王者に挑戦する必要があるとの見解を示した。直近では最強挑戦者アフマダリエフを完封井上は、ライトフライ級（48.9キロ）、スーパーフライ級（52.1キロ）、バンタム級（53.5キロ）、スーパーバンタム級（55.3キロ）を制した世界4階級制覇