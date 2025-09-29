◆テニス▽木下グループ・ジャパン・オープン第６日（２９日、東京・有明コロシアムおよび有明テニスの森公園）日本男子ダブルスＮＯ１、ダブルス世界ランキング１１２位の柚木武（イカイ）が、２０２４年全豪覇者で最年長世界１位をマークしたロハン・ボパンナ（インド）とのペアで、日本人としては２０１８年に優勝したマクラクラン勉以来の決勝に進んだ。今年ツアー２大会で優勝しているエバン・キング、クリスチャン・ハリ