福岡市博多区の路上で29日早朝、人が倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。警察がひき逃げ事件として調べています。警察によりますと、29日午前6時ごろ、福岡市博多区吉塚本町の交差点付近で「道路に人が倒れている」と通りかかった男性から110番通報がありました。警察と消防が駆けつけ、横断歩道からおよそ10メートル離れた道路上に仰向けで倒れている人を見つけましたが、その場で死亡が確認されました