人気オプションも装備マセラティ ジャパンは、購入後の『安心』をキーワードに、人気の装備とアフターサポートを無償で付帯した、ミドルサイズSUVグレカーレ・モデナの特別仕様車『アンシン・パッケージ』を、台数限定で販売開始する。【画像】手厚さに注目。マセラティ・グレカーレ・アンシンパッケージ全1枚今限定車の最大の特徴は、ドライブレコーダーをはじめとする人気装備に加え、5年目までの延長保証とプリペイドメンテナ