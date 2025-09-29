静岡市の東静岡駅前から「西ヶ谷総合運動場」に移転した「ローラースポーツパーク」が29日、新たにオープンしました。2017年のオープン以来、ローラースポーツができる施設として市民を中心に利用されてきた、JR東静岡駅北口の「東静岡アート＆スポーツ/ヒロバ」。この場所は、静岡市が2030年に新アリーナの開業を目指すことから、施設は「西ヶ谷総合運