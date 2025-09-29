お笑い芸人の山田花子（50）が28日、自身のブログを更新。3月に迎えた50歳の誕生日をきっかけに始めた新しい趣味「羊毛フェルト」の新作を公開した。【写真】「すごい」「腕前上がってるな〜」“羊毛フェルト”で作った新作ハムスター披露の山田花子山田は4月14日、自身のYouTubeチャンネルに「50歳から始めた黙々とできる趣味！地味な日常生活の日々を撮影しました」と題した動画をアップ。新たな趣味を作ったことを明かすと