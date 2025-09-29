俳優の山口紗弥加（45）29日、東京・神田明神で開かれた同日スタートのABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』（毎週月曜後8：00）のプレミアムイベントに登場した。【集合カット】豪華すぎ！黒スーツに赤が映える衣装で登場したのん&藤木直人ら本作は、天才棋士の父に人生を奪われた国見飛鳥（のん）が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していく