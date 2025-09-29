国民スポーツ大会でパリ五輪以来となる実戦に復帰した千葉・須崎優衣＝栗東市民体育館国民スポーツ大会「わたSHIGA輝く国スポ」第2日は29日、滋賀県栗東市民体育館などで行われ、レスリング女子で五輪2大会連続メダルの須崎優衣（千葉・キッツ）が、昨夏のパリ五輪以来となる実戦に復帰した。53キロ級に出場し、初戦の2回戦を突破した。高校野球硬式は選手の健康面の配慮などから7イニング制で実施され、1回戦で今夏の甲子園大