女子ゴルフの渋野日向子（26＝サントリー）がスタンレー・レディース・ホンダ（10月10日開幕、静岡・東名CC）に出場する。29日までにエントリーを済ませた。米ツアーを主戦場とする渋野は、6位に入った3月のVポイント×SMBCレディース以来今季2戦目の国内ツアー参戦となる。渋野は1日開幕のロッテ選手権（ハワイ州）に出場するが、その後のアジアシリーズ4試合に関しては現時点で出場権を持っていない。この大会では2021年、4