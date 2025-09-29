大阪には税理士に無料で相談できる窓口があり、さまざまな相談に対応しています（c）Getty Images 税理士は、相続税や法人税、所得税など、税務に関する幅広い専門知識を持つ国家資格者です。税務申告の代行や税務書類の作成、税務相談など、個人・法人を問わず納税者が抱える税務上の課題を解決するためのサポートを提供します。特に大阪府は経済活動が活発で、事業を営む法人や個人事業主が多く、さらに古くから資産を持