女優のん（32）が29日、都内で、主演するABEMAオリジナルドラマ「MISS KING／ミス・キング」の配信直前プレミアイベントに出席した。将棋界を舞台にした復讐（ふくしゅう）劇で、のんは女性棋士を目指す主人公を演じた。元棋士を演じた藤木直人とは初共演で、のんは「めちゃくちゃかっこ良くて、ひゃーっとなりました。わたし的には、藤木さんの荒っぽいワイルドな感じのキャラクターが新鮮だと感じていた。一緒のシーンを撮ってい