元財務官僚で信州大特任教授の弁護士山口真由氏が29日放送のTBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。市幹部職員の既婚男性とラブホテルで複数回、面会した群馬・前橋市の小川晶市をを弁護する側に立って発言した。MC石井亮次が市長の写真を指さして「この方、弁護士です。法律家の山口さんに何度も聞いていますけれども、男女でラブホテルに数時間入って、1回のみならず10回以上入ったら、それはもう“クロ”と推認さ